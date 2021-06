Repubblica, Gonzalez, un anno dopo: fondamentale il lavoro di Burdisso 

L’acquisto di Gonzalez sul quale già la scorsa estate il direttore Joe Barone aveva messo gli occhi, è un chiaro messaggio da parte della società in un momento certo non semplice. Ieri ha sostenuto le visite mediche in Argentina. La Fiorentina si è assicurata un argentino che si sta ritagliando spazio in Nazionale. Dall’Argentina assicurano che sul suo passaggio alla Fiorentina, nonostante il calciatore avesse altre offerte sia stato fondamentale il lavoro di Nicolas Burdisso. Lo scrive la Repubblica.

