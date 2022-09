Repubblica, Gonzalez recuperato, forse giocherà uno spezzone di partita contro il Riga

Se il playoff contro il Twente rappresentava una sorta di finale anticipata, l’avvicinamento al debutto nel girone di Conference viene assaporato come un vero e proprio ritorno in Europa. La buona notizia arriva da Nico Gonzalez. L’argentino è tornato e ci sarà da capire il suo impiego domani sera, magari uno spezzone in vista di una maglia da titolare domenica a Bologna. Lo scrive Repubblica.

LEGGI ANCHE, GIUFFREDI AMMETTE: “PARISI POTEVA ANDARE ALLA FIORENTINA GLI ULTIMI GIORNI DI MERCATO. BIRAGHI È FELICE”