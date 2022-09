Giuffredi ammette: “Parisi poteva andare alla Fiorentina gli ultimi giorni di mercato. Biraghi è felice”

Mario Giuffredi, procuratore di Parisi ma anche del capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi, ha parlato a TMW, queste le sue parole:

Parisi poteva andare alla Fiorentina?

“Si, gli ultimi giorni di mercato sono stati molto convulsi. Lo reputo un calciatore da grande squadra, può essere l’uomo mercato per gennaio o per l’estate. È di livello altissimo. Può ambire a traguardi importanti. Avevamo tanti club, dall’Atalanta al Torino fino alla Fiorentina, il Leeds e il Nizza anche in accordo con l’Empoli abbiamo deciso di aspettare”.

Biraghi: futuro ancora viola?

“È felice. Stiamo provando a prolungare il rapporto con la Fiorentina. Si appresta a fare una nuova annata importante con l’aggiunta, quest’anno, delle competizione europee”.

