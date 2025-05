Repubblica: “Giorni di grande riflessione per Palladino. La sua intenzione è quella di restare alla Fiorentina”

Sono giorni di grande riflessione anche per lui. Sapeva, Palladino, che il salto da una piazza come Monza a quella di Firenze sarebbe stato profondo: per gli obiettivi, per le pressioni, per la gestione del gruppo e le competizioni da portare in fondo. Ha commesso errori e non si è mai sottratto alle responsabilità. Forse si sarebbe atteso maggiore sostegno da parte del direttore sportivo che invece, specie nei momenti più delicati, non ha risparmiato dichiarazioni anche forti che hanno fatto discutere. La missione del tecnico, adesso, è terminare al meglio la stagione vincendo a Udine che significherebbe il miglior punteggio in classifica negli ultimi dieci anni.

E poi? Verrà fatto il punto con la dirigenza, affrontando quel che non ha funzionato. Un confronto schietto su vari fronti e un esito tutto da decifrare. Anche perché, al di là dell’estensione appena ufficializzata (che colse di sorpresa lo stesso Palladino), anche il tecnico sta riflettendo sul futuro. La sua intenzione è di rimanere, ma certo la contestazione di domenica non l’ha lasciato indifferente. Lo riporta Repubblica.