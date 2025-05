Repubblica (Genova): “Gudmundsson torna al Genoa? La società aspetta la Fiorentina e i tifosi si dividono”

La Repubblica (edizione Genova) è tornata a fare il punto sulla situazione di Albert Gudmundsson, in un momento in cui anche in casa Genoa si stanno facendo valutazioni importanti, sia per quanto riguarda il nuovo allenatore Patrick Vieira, sia in merito alla rosa a disposizione.

Tra i temi caldi c’è proprio il futuro dell’islandese, formalmente ancora di proprietà del club ligure. La sua situazione resta intricata: la Fiorentina ha sborsato 8 milioni di euro per il prestito oneroso, e ora ha la possibilità di completarne l’acquisto definitivo con un esborso aggiuntivo di 17 milioni. I 3 milioni di bonus previsti nell’accordo iniziale non sono stati attivati.

A questo punto, sottolinea La Repubblica, la palla passa ai viola, che dovranno prendere una decisione definitiva. Intanto, il Genoa resta in attesa, così come i tifosi rossoblù, divisi tra chi sogna un ritorno del talento islandese e chi invece preferirebbe incassare per reinvestire sul mercato.