Repubblica: “Futuro Kean? La Fiorentina attende con il fiato sospeso”

Moise Kean e un futuro alla Fiorentina col fiato sospeso. Lui ha sempre ribadito di trovarsi bene a Firenze e di essere sempre riconoscente per la fiducia ritrovata, ma c’è anche un mercato là fuori. Gli arabi mettono sul piatto 15 milioni all’anno e un’offerta ricchissima ma per un campionato con davvero poco appeal, mentre i pericoli maggiori vengono dal Manchester United e dall’estero, per chi è in grado di pagare la clausola. Non dimentichiamo il Milan: Kean piace ad Allegri che lo ha avuto alla Juve, ma pare difficile che i rossoneri si accollino una spesa tale ad oggi. E intanto Commisso attende. Lo riporta Repubblica.