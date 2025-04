Repubblica: “Franchi? Rinnovata la convenzione per il 2025/26. Commisso pronto a mettere 55 milioni per il restyling”

Rocco Commisso, il presidente della Fiorentina, oggi tornerà negli Stati Uniti. Ufficialmente è stata rinnovata a 600 mila euro la convenzione per l’utilizzo del Franchi da parte della Fiorentina anche per la stagione 2025-2026, con capienza a ventiquattromila spettatori anche per il prossimo campionato e il Comune ha incaricato i progettisti di Arup di modificare l’iter dei lavori per completare entro il 2026 la nuova Fiesole con copertura, la maratona con riprofilatura delle sedute e una parte di tribuna.

In via ufficiosa invece la società ha ribadito la volontà di investire per completare il progetto. Il presidente ha dunque intenzione di mettere a disposizione 55 milioni, cifra pronta a salire, mancanti per terminare il secondo lotto di lavori. In cambio Commisso chiede il totale controllo sui lavori da organizzare in prima persona come privato e con regole diverse da una normale procedura pubblica e, soprattutto, una lunga concessione, di almeno 55 anni. Lo scrive Repubblica.