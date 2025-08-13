13 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:54

Repubblica: “Fiorentina tranquilla, scatterà il rinnovo aromatico per Mandragora. Chiede status da leader”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

Fiorentinamandragora

I dialoghi per il rinnovo di contratto di Mandragora vanno avanti da diverso tempo

I dialoghi per il rinnovo di contratto di Mandragora vanno avanti da diverso tempo, il calciatore chiede 1,8 e il riconoscimento di uno status da leader, la Fiorentina vorrebbe alzare di poco il milione e mezzo di ingaggio percepito attualmente concordandone però i meriti di una seconda parte di stagione da protagonista, ma ancora la fumata bianca non è arrivata. Per Mandragora c’è stata un’offerta di 5 milioni del Betis, senza però che la pista sia poi decollato del tutto.

La società si dichiara tranquilla nel corso dell’anno al raggiungimento di 25 presenze da almeno 45 minuti ciascuna Mandragora avrà il rinnovo automatico per un’altra stagione, fino al 2027 ma senza un vero accordo tutto rimane possibile. E, come per Beltran, in caso di addio di Mandragora si interverrà con un centrocampista muscolare, come richiesto da Pioli. Altrimenti le coppie in mezzo saranno composte da Sohm e Ndour e da Mandragora e Fagioli. Lo scrive Repubblica.

