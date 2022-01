Repubblica, Fiorentina sempre più infastidita dall’atteggiamento dell’entourage di Vlahovic

Vlahovic finisce fuori dalla lista dei convocati di oggi per la sfida di Cagliari. Nessun caso legato al mercato ma Covid-19. Dietro al silenzio del suo agente Ristic e alle mancate risposte su rinnovo e intenzioni da parte del giocatore nei confronti dei viola potrebbe esserci una strategia ben delineata: avvicinarsi alla scadenza del contratto per poi trovare l’accordo proprio con la Juve. Una situazione che infastidisce e non di poco la Fiorentina, sia per le modalità sia per i suoi piani di mercato per il presente e per il futuro. Lo scrive Repubblica.

