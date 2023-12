Repubblica, Fiorentina niente calcoli, domani va consolidato il primo posto. Obiettivi evitare una retrocessa dall’EL 

Vietato fare calcoli, tabelline e proiezioni. Per essere sicuri del primo posto, e dunque dell’approdo diretto agli ottavi di finale della competizione, la Fiorentina dovrà puntare alla vittoria senza altre strategie sulle quali ragionare. Anche perché all’andata, al Franchi, fu tutt’altro che una passeggiata: gli ungheresi andarono addirittura sul doppio vantaggio, per poi subire la rimonta viola con Barak e Ikoné che segnò in pieno recupero. Concentrazione e mentalità, i concetti sui quali batterà anche Vincenzo Italiano nella conferenza stampa della vigilia. Il tecnico viola, reduce dal pareggio in campionato contro la Roma, dovrà cercare di ottenere il massimo da questo impegno europeo tenendo conto delle prossime sfide in campionato.

La zona Champions così vicina e un calendario che sulla carta potrebbe dare una mano ai viola (ultimi quattro incroci senza scontri diretti) potrebbero spingere Italiano a qualche cambio di formazione senza però snaturare la filosofia offensiva della sua squadra. Christensen tra i pali, il ritorno di Parisi sul settore di sinistra in difesa (vista anche l’assenza di Biraghi per squalifica), Lopez che reclama spazio in mezzo al campo così come Sottil che potrebbe riprendersi una maglia da titolare a caccia di continuità sotto porta. E poi Beltran, rimasto in panchina per 97’ della sfida contro la Roma, al centro dell’attacco. Il tecnico si attende risposte, anche sotto il profilo mentale.

Un anno fa, infatti, i viola non riuscirono a passare come primi del loro girone e dovettero affrontare a febbraio una doppia gara di spareggi contro lo Sporting Braga. Due partite che poi spalancarono la porta della finale di Praga a Gonzalez e compagni. Ma che Italiano avrebbe evitato molto volentieri per dispendio di energie fisiche e mentali. A maggior ragione quest’anno, col calendario che indica a fine gennaio l’impegno in Arabia per la Supercoppa contro Napoli, Lazio e Inter. Non un dettaglio, insomma. E poi la testa conta, eccome: la Fiorentina dovrà dimostrare di aver fatto uno step in più sulla strada della maturità. I viola sono ancora imbattuti nel girone e hanno subìto soltanto cinque reti come Ferencvaros e Genk. Numeri da confermare e, casomai, da migliorare per evitare anche di pescare una eventuale retrocessa dall’Europa League negli spareggi. Lo scrive Repubblica.