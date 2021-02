Repubblica, Fiorentina, mercato invernale senza scossoni: seguite le indicazioni di Prandelli

Senza sussulti e scossoni, la finestra invernale di calciomercato si è chiusa con l’arrivo di Rosati come terzo portiere. In realtà si tratta di un ritorno. Prenderà il posto di Brancolini. Dunque una sessione sotto le indicazioni del tecnico Prandelli che aveva chiesto alla dirigenza di sfoltire la rosa e di non acquistare giocatori che fossero scontenti altrove. Non ne aveva bisogno l’allenatore anche perché il suo obiettivo è sempre stato quello di avere due alternative per ruolo e per posizioni così creare una sana competizione interna per tenere tutti al massimo della tensione. Lo riporta Repubblica.

LEGGI ANCHE, NARDELLA AMAREGGIATO E IRRITATO DALLE PAROLE DI COMMISSO “SI È SENTITO DEFINITO UN BUFFONE”