Repubblica, Fiorentina attenta alla Roma: i tiri effettuati sono i più precisi della Serie A
Repubblica quest’oggi ci presenta una statistica interessante: la Roma che sabato affronterà la Fiorentina al Franchi (ore 18), è la migliore squadra in Serie A, nella precisione delle conclusioni ver...
A cura di Redazione Labaroviola
02 novembre 2018 11:31
Repubblica quest’oggi ci presenta una statistica interessante: la Roma che sabato affronterà la Fiorentina al Franchi (ore 18), è la migliore squadra in Serie A, nella precisione delle conclusioni verso la porta: su 132 conclusioni effettuate, 82 sono finite nello specchio della porta. La percentuale è importante: il 62% dei tiri sono potenzialmente un gol, ad oggi su 82 tiri sono 17 le reti segnate ma la Fiorentina avrà un compito in più da gestire in fase difensiva.
Quindi... Attenzione!