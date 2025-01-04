Repubblica: “Fiorentina all’esame Napoli per il sogno Champions. Grande sfida tra i due centravanti”

Al Franchi arriva la prima della classe

Per la prima partita dell'anno in quel del Franchi arriva la prima della classe; una squadra costruita sulla formazione che, con Spalletti, ha vinto il tricolore soltanto due stagioni fa. Centrocampo di grandissima qualità con giocatori del calibro di McTominay e Anguissa. Il Napoli però dovrà fare i conti con due grandi assenti: Politano e Kvaratskhelia. Per questo, Antonio Conte, potrebbe optare per un tridente composto da Neres, Lukaku e sulla sinistra Leonardo Spinazzola. Per quanto riguarda le scelte del tecnico viola i dubbi principali sono nel reparto offensivo; Gudmundsson dopo l'infortunio riscontrato a

Lecce deve ancora tornare nel pieno della condizione mentre Lucas Beltran scalpita per un posto da titolare, e le ultime apparizioni hanno dimostrato che al momento la forma dell'argentino è decisamente migliore di quella dell’ex Genoa. La grande sfida sarà tra i due centravanti: da una parte Moise Kean che sta facendo volare la Fiorentina con 15 gol tra campionato e coppe. Dall'altra Romelu Lukaku con 6 reti a segno. Lo riporta Repubblica.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-in-estate-si-parlera-tanto-di-kean-ha-una-clausola-da-52-milioni-permette-a-chiunque-di-investirci/283343/