Repubblica: enigma Badelj, cederlo a gennaio o arrivare fino alla scadenza del contratto?

Ogni giorno che passa il futuro del croato, che ha un contratto in scadenza al termine della stagione, sembra sempre più lontano. Le opzioni per la Fiorentina sono tre: la prima è venderlo a gennaio p...

Ogni giorno che passa il futuro del croato, che ha un contratto in scadenza al termine della stagione, sembra sempre più lontano. Le opzioni per la Fiorentina sono tre: la prima è venderlo a gennaio per portare a casa un paio di milioni, la seconda è arrivare a scadenza. La terza è la più difficile, quasi impossibile: trovare un accordo per il rinnovo.

Il rapporto fra il giocatore e Pioli è ottimo, Badelj potrebbe restare fino al termine della stagione per poi firmare un ricco contratto con una delle società che lo sta seguendo, su tutte la Roma. Venderlo a gennaio avrebbe una sua logica, il problema è trovare un'alternativa: i nomi di Cataldi e Viviani al massimo vanno bene per sostituire Cristoforo in panchina.

Fonte: La Repubblica