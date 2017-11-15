Repubblica: emissari del PSG a Firenze per Chiesa, ma il rinnovo non sembra a rischio

Federica Chiesa sarà senza dubbio un pilastro della nazionale del futuro, reduce dalla clamorosa eliminazione dal mondiale russo, e - c'è da augurarsi - anche della Fiorentina. Tuttavia le big stanno...

Federica Chiesa sarà senza dubbio un pilastro della nazionale del futuro, reduce dalla clamorosa eliminazione dal mondiale russo, e - c'è da augurarsi - anche della Fiorentina. Tuttavia le big stanno già pensando a lui per rinforzare le proprie rose e, mentre in Italia sia l'Inter che il Napoli si sono già fatte avanti, nella giornata di ieri è emersa una nuova pista...

Pare infatti che il padre dell'esterno viola, Enrico Chiesa, abbia personalmente incontrato alcuni emissari del Paris Saint Germain: giunti a Firenze appositamente per sondare il terreno in vista di un'offensiva per arrivare al talento classe '97.

Il rinnovo però è nell'aria da tempo e, quando arriverà la tanto attesa firma, il giocatore diventerà il più pagato della Fiorentina, passando dagli attuali 400.000 euro a stagione a 2 milioni.

Fonte: La Repubblica