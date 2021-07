La Fiorentina vuole ripartire proprio da Dragowski, nei giorni in cui Gattuso era il tecnico, era filtrata la netta volontà di non cambiare il polacco con qualsiasi altro portiere. Dragowski ha sicuramente mercato. Per fare un esempio su di lui ha messo gli occhi l’Inter. Lo riporta Repubblica.

