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Repubblica, domani sarà ufficiale Kalinic al Milan. Alla Fiorentina vanno 25 milioni piu bonus

Accordo trovato e raggiunto sia con la società viola sia con la il calciatore croato. Domani il Milan può annunciare l'acquisto di Nikola Kalinic

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 luglio 2017 12:23
Repubblica, domani sarà ufficiale Kalinic al Milan. Alla Fiorentina vanno 25 milioni piu bonus - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato dalla Repubblica domabi sarà ufficiale il passaggio di Nikola Kalinic al Milan per 25 milioni di euro più bonus in favore della Fiorentina. L'accordo per l'acquisto è stato già trovato, sia con la società viola, sia con il centravanti croato. Toccherà solo alla società rossonera annunciare tutto, annuncio che arriverà, secondo il quotidiano nella giornata di domani.

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