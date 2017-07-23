Repubblica, domani sarà ufficiale Kalinic al Milan. Alla Fiorentina vanno 25 milioni piu bonus

Accordo trovato e raggiunto sia con la società viola sia con la il calciatore croato. Domani il Milan può annunciare l'acquisto di Nikola Kalinic

A cura di Redazione Labaroviola 23 luglio 2017 12:23

Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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