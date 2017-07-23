Repubblica, domani sarà ufficiale Kalinic al Milan. Alla Fiorentina vanno 25 milioni piu bonus
Accordo trovato e raggiunto sia con la società viola sia con la il calciatore croato. Domani il Milan può annunciare l'acquisto di Nikola Kalinic
A cura di Redazione Labaroviola
23 luglio 2017 12:23
Secondo quanto riportato dalla Repubblica domabi sarà ufficiale il passaggio di Nikola Kalinic al Milan per 25 milioni di euro più bonus in favore della Fiorentina. L'accordo per l'acquisto è stato già trovato, sia con la società viola, sia con il centravanti croato. Toccherà solo alla società rossonera annunciare tutto, annuncio che arriverà, secondo il quotidiano nella giornata di domani.