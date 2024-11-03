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Repubblica: “Dodò è sulle gambe, a Torino spazio a Kayode? Sottil può essere confermato sulla sinistra”

La Fiorentina dal secondo tempo contro la Lazio ha iniziato a raccogliere quanto seminato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 novembre 2024 09:54
Repubblica: “Dodò è sulle gambe, a Torino spazio a Kayode? Sottil può essere confermato sulla sinistra” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Ritmo, intensità, entusiasmo, fiducia ed equilibrio. La Fiorentina da quel secondo tempo contro la Lazio (era il 22 settembre) ha iniziato a raccogliere quanto seminato con cura e pazienza. Le vittorie consecutive, i gol a raffica, la scalata alla classifica e quella posizione da vivere con leggerezza ma anche tanto orgoglio. Perché i viola sono arrivati fino al terzo posto non per caso. Ma rimediando ai propri errori, aggiustandosi tatticamente, conoscendosi meglio dentro lo spogliatoio, trovando il feeling giusto e azzerando il concetto che esistano dei titolarissimi e altri invece relegati alla panchina. Una volta trovata la chiave giusta, tutto ha iniziato a girare al meglio.

E ogni elemento ne ha beneficiato. Il contesto che aiuta anche chi ha avuto minore minutaggio ma non per questo da ritenersi meno prezioso di chi è stato maggiormentecoinvolto. Palladino può sorridere per il ritorno in gruppo di Kean, ma deve rinunciare a Cataldi che non è stato nemmeno convocato. Il tecnico comunque continua a ruotare i suoi, anche se la sfida più indicata per far rifiatare i più impiegati, fin qui, sarà quella di giovedì a Cipro in Conference. Un ultimo sforzo, almeno in campionato, prima di potersi concedere qualche giorno per staccare e ripartire più carichi di prima.

Nel 4- 2- 3- 1 che il tecnico dovrebbe schierare a Torino, dunque, spazio al fenomeno De Gea tra i pali con Kayode che sulla destra potrebbe far rifiatare Dodo che fin qui ha sfondato l'acceleratore e che forse necessita di un po' di riposo. In difesa recupera Comuzzo che affianca da titolare il capitano Ranieri mentre a sinistra agirà Gosens, che è stato decisivo nella sfida al Ferraris. In mezzo al campo ci sarà la coppia formata da Bove e Adli, qualità e sostanza al servizio della squadra. In attacco Kean si riprenderà il suo posto, col tridente alle spalle composto da Colpani a destra, Beltran trequartista con licenza di operare come seconda punta e Sottil confermato a sinistra. Lo scrive Repubblica

https://www.labaroviola.com/tuttosport-svela-gosens-e-stato-cercato-per-tre-mesi-dal-torino-alla-fiorentina-e-bastato-un-blitz/275239/

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