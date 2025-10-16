16 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:21

Rassegna Stampa

Repubblica: “Da non escludere la convocazione di Kean per il Milan. Prossime 48 ore decisive”

Kean anche ieri ha svolto un lavoro personalizzato

Non può essere escluso un clamoroso ritorno almeno per la convocazione per la partita di domenica sera contro il Milan al Meazza. Il tempo non è molto, però il lavoro che fin dal rientro a Firenze viene fatto sulla caviglia è costante. Anche ieri Kean ha svolto un lavoro personalizzato al fine del recupero nel minor tempo possibile. Vista l’importanza della gara di domenica sera, lo stati medico viola proverà a mettere Kean a disposizione di Stefano Pioli anche se non è semplice.

Considerando la presenza di Roberto Piccoli, Moise giocherà solo se non ci saranno rischi e se il dolore sarà diventato accettabile. Ma l’importanza del calciatore e la classifica della Fiorentina consigliano di provare l’impresa. Dita incrociate, quindi. Nelle prossime 48 ore arriveranno le risposte. Lo scrive Repubblica.

