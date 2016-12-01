Repubblica: Corvino manda via Gonzalo perché vuole la "sua" squadra
Il direttore è intenzionato a formare un nuovo nucleo per un nuovo ciclo
A cura di Redazione Labaroviola
01 dicembre 2016 10:30
Corvino allontana Gonzalo Rodriguez per dare vita ad una Fiorentina diversa: questa l'interpretazione data da La Repubblica in edicola oggi. Pantaleo, secondo il quotidiano, vorrebbe riformare l'antico gruppo montelliano per creare un gruppo più suo. Il fatto che Gonzalo non abbia sempre brillato quest'anno facilita il compito al club, che considera anche i quasi 33 anni del difensore. Dopo Pasqual tocca a Gonzalo, dunque: la proposta di rinnovo verso il basso equivale a spingerlo ad andarsene.