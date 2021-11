Repubblica, Commisso torna in anticipo a Firenze. In agenda il futuro di Vlahovic e il mercato di gennaio 

Quasi due mesi dopo Rocco Commisso è pronto a tornare a Firenze e a rituffarsi nell’universo viola, ereditando una classifica ottima e una squadra tornata tra le big del campionato che ha compattato l’ambiente. Il presidente della Fiorentina anticiperà di qualche giorno il suo rientro in Italia, inizialmente previsto per dicembre.

Il ritorno del presidente servirà soprattutto però per definire in maniera precisa e puntuale la strategia societaria intorno a Dusan Vla- hovic. Oltre i faccia a faccia e i colloqui — difficile pensare a scenari clamorosi sul rinnovo — bisognerà capire come muoversi nel mercato di gennaio, consapevoli che l’aspetto economico conta ma allo stesso tempo c’è un lato tecnico da non depauperare in un’annata che per la Fiorentina potrebbe essere esaltante, con la possibilità di giocarsi fino alla fine un posto in Europa. Per Commisso ci sarà anche modo di verificare lo stato di avanzamento dei lavori al Viola Park, di vigilare sul nuovo Franchi e di ribadire ancora una volta che proposte ufficiali dal fondo Pif non sono arrivate. Il futuro del resto passa dal campo e da una squadra mai così in alto negli ultimi anni. Lo scrive Repubblica.

