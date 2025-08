Repubblica: “Commisso guida tutto tramite streaming dagli USA: contatti frequenti per il mercato”

Nonostante la distanza fisica, Rocco Commisso è stato costantemente vicino alla Fiorentina. Il presidente viola ha seguito ogni giorno del ritiro estivo del club, dalle sessioni di allenamento alle partite amichevoli, tramite streaming dal suo quartier generale negli Stati Uniti.

Contatti frequenti con Ferrari e Pradè per le strategie di mercato, un occhio sempre attento alle giocate dei nuovi arrivati come Edin Dzeko e la solita passione per i colori viola, anche a migliaia di chilometri di distanza. Commisso, che tornerà a Firenze a settembre, ha supervisionato tutto, compresa la presentazione di Stefano Pioli, scelto per guidare un nuovo ciclo tecnico con ambizioni rinnovate. Lo riporta Repubblica.