Repubblica, Commisso atteso a Firenze il 12-13 agosto. Dovrebbe restare fino alla Juventus

Rocco Commisso torna a Firenze. Stando a quanto riportato da La Repubblica, il patron viola è atteso in riva d’Arno per il 12, forse il 13 agosto. In tempo per la prima di campionato con la Cremonese. E dovrebbe restare fino alla Juventus, il 3 settembre. Era rientrato di corsa negli Usa a dicembre scorso per problemi di salute e da allora non è più tornato, il patron viola. Joe Barone ha fatto le sue veci ma lui è rimasto sempre super informato su tutto, dalle questioni tecniche della squadra a quelle politiche. Otto mesi dopo Commisso, salvo colpi di scena, torna a Firenze.