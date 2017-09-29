Repubblica: Cholito-Benassi, 25 milioni di andamento lento

La Repubblica oggi in edicola si sofferma sulla coppia di acquisti più onerosa del mercato estivo viola: il cholito Simeone e Benassi. Sono stati spesi 25 milioni complessivi per due giocatori che, al...

La Repubblica oggi in edicola si sofferma sulla coppia di acquisti più onerosa del mercato estivo viola: il cholito Simeone e Benassi. Sono stati spesi 25 milioni complessivi per due giocatori che, al netto di un grande impegno, ancora non hanno convinto del tutto, rimanendo sotto le aspettative della piazza gigliata, per quello che viene definito un "Andamento lento".