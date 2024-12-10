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Repubblica: “Bove operato alle 7.30: l’intervento è andato bene, verrà monitorata la sua condizione fisica”

Il sistema non è fisso, ma removibile

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 dicembre 2024 10:08
Repubblica: “Bove operato alle 7.30: l’intervento è andato bene, verrà monitorata la sua condizione fisica” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Si è concluso l'intervento al cuore di Edoardo Bove che, questa mattina, è stato operato all'ospedale di Careggi. L'ex Roma ha superato l'intervento con successo e adesso si trova di nuovo in reparto. Come riportato nella giornata di ieri, i medici hanno impiantato ad Edoardo Bove un defibrillatore sottocutaneo con lo scopo di monitorare la condizione fisica del giocatore. Il sistema non è fisso, ma removibile. Nei prossimi giorni Bove lascerà Careggi e, molto probabilmente, farà visita ai suoi compagni al Viola Park. Lo riporta Repubblica Firenze.

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