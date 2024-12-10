Repubblica: “Bove operato alle 7.30: l’intervento è andato bene, verrà monitorata la sua condizione fisica”
Il sistema non è fisso, ma removibile
Si è concluso l'intervento al cuore di Edoardo Bove che, questa mattina, è stato operato all'ospedale di Careggi. L'ex Roma ha superato l'intervento con successo e adesso si trova di nuovo in reparto. Come riportato nella giornata di ieri, i medici hanno impiantato ad Edoardo Bove un defibrillatore sottocutaneo con lo scopo di monitorare la condizione fisica del giocatore. Il sistema non è fisso, ma removibile. Nei prossimi giorni Bove lascerà Careggi e, molto probabilmente, farà visita ai suoi compagni al Viola Park. Lo riporta Repubblica Firenze.
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