Repubblica: Borja Valero sfiancato dalla Fiorentina, l'addio è la soluzione migliore per tutti

Lo spagnolo non partirà per il ritiro di Moena ed a trasferimento ultimato potrebbe raccontare la sua verità

L'edizione odierna de La Repubblica fa il punto della situazione per quanto riguarda l'intrigo di mercato che vede protagonista Borja Valero, ormai in rottura con la Fiorentina dopo le parole con le quali ieri Pantaleo Corvino ha reso nota la volontà del giocatore di trasferirsi all'Inter. Secondo il quotidiano il giocatore avrebbe preso questa decisione perché sfiancato dall'atteggiamento della società viola dell'ultimo anno. Prima la trattativa con la Roma, poi quella con l'Hebei - non concretizzatasi solo per volontà del giocatore - e infine quella con l'Inter. Lo spagnolo sarebbe rimasto, ma alla fine ha capito che forse sarebbe stato meglio per tutti il suo trasferimento. Nei prossimi giorni racconterà la sua versione e difficilmente partirà per Moena. Mancano pochi dettagli, ma Borja è di fatto un giocatore dell'Inter.