Repubblica, per Borja Valero all'Inter manca solo il si del calciatore. Società d'accordo

Tutto fatto secondo Repubblica, ma non c'è ancora il si di Borja Valero per il trasferimento a Milano sponda neroazzurra

Secondo quanto riportato da Repubblica Borja Valero è sempre più vicino all’Inter. Resta da limare qualche dettaglio ma l’accordo (per circa 7 milioni di euro) è dietro l’angolo. Per il giocatore, invece, è pronto un contratto fino al 2020 da 3,2 milioni netti a stagione anche se Borja non ha ancora dato il via libera definitivo. Tormentato soprattutto dal suo legame con Firenze. Non vuole lasciarsi male con la città e, soprattutto, non vuole che ricada su di lui la colpa di una situazione creata da altri.