Repubblica: “Bonaventura il migliore in campo, 7,5 in pagella. Mette a referto 3 assist”

Bonaventura migliore in campo, 7,5 in pagella. Centesima partita con la maglia della Fiorentina, assiste bene Mandragora sul gol, perde qualche pallone sanguinoso ma è meraviglioso il coast to coast per il 2-2 di Saponara. Prestazione di spessore, mette il terzo assist a referto con un bellissimo cross per Cabral. Lo scrive Repubblica.

LEGGI ANCHE, PRADÈ: “GOL ANNULLATO A CABRAL INSPIEGABILE. ADESSO PUÒ DARSI CHE LA UEFA CI DIA SPIEGAZIONI”