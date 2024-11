Repubblica: “Biraghi si gioca la permanenza nel prossimo tour de force. In stallo la proposta di rinnovo fino al 2027”

Cristiano Biraghi vive uno dei momenti più difficili della sua carriera in viola, tra il ruolo sempre più marginale e la necessità di dimostrare il proprio valore. Dopo anni da capitano e titolare indiscusso l’arrivo di nuovi leader come De Gea e Gosens, oltre al passaggio della fascia a Ranieri, ha ridimensionato la sua posizione. Le sette panchine consecutive in campionato, unite a prestazioni sottotono come quella contro il Nicosia, hanno acceso i riflettori su una crisi che potrebbe portare a un addio già a gennaio.

Il contratto in scadenza nel 2025, con una proposta di rinnovo fino al 2027 ancora in stallo, e l’interesse di club come il Fenerbahce e squadre di Serie A rendono il futuro incerto. Tuttavia, il tour de force fino a fine anno offre a Biraghi una chance per riallacciare il rapporto con la Fiorentina e tornare protagonista. Amato dalla Curva Fiesole e legato alla città, l’esterno si gioca tutto nelle prossime settimane: solo prestazioni convincenti potranno evitare un divorzio ormai possibile. Lo scrive Repubblica.