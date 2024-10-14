Repubblica: “Biraghi è il leader della Fiorentina, ora è un capitano senza fascia al braccio”

Dopo sette anni in viola il capitano sempre stato schietto con tutti, sia dentro che fuori dalla società

Cristiano Biraghi, nonostante non sia più un titolare inamovibile, resta comunque il leader della rosa di Palladino. Nelle prime cinque giornate di campionato; sempre titolare con la fascia al braccio.

Dopodiché il passaggio alla difesa a quattro, Gosens si appropria della fascia sinistra e non la lascia più. Biraghi però, non si scompone e lo accetta. Se dovesse essere confermato lo schieramento visto al Franchi contro il Milan, il Capitano viola riuscirà comunque a trovare lo spazio per giocare; con la possibilità di alzare Gosens e schierare Biraghi basso a sinistra.

Comunque sia, Biraghi resterà il leader della squadra di Palladino. Dopo sette anni in viola il Capitano sempre stato schietto con tutti, sia dentro che fuori dalla società. Un punto di riferimento per 1 giovani, per i nuovi arrivati e 1 tecnici che si sono alternati sulla panchina della Fiorentina. Il rispetto della Fiesole e qualche lamentela che non gli è mai stata fatta mancare. Biraghi però ha sempre dimostrato di essere entrato pienamente nello spirito viola cercando di diffonderlo anche ai nuovi arrivati. Biraghi è il leader della Fiorentina anche senza fascia al braccio, la stessa fascia che per ora è passata prima da Kouame e poi da Ranieri; entrambi interpreti perfetti dello spirito viola. Lo scrive Repubblica.

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