Repubblica: "Beltran oggi al Viola Park. Palladino ha già chiaro il suo ruolo: alternativa a Kean"

Palladino sta ritrovando alla spicciolata i vari giocatori di rientro dalle ferie

Palladino sta ritrovando alla spicciolata i vari giocatori di rientro dalle ferie, con i sudamericani che stanno raggiungendo il Viola Park ansiosi di conoscere finalmente il nuovo allenatore. Se Nico Gonzalez tornerà a Firenze domani con tanto mercato alle spalle, Lucas Beltran ha già invece messo piede in città. L'attaccante, che ha chiuso l'avventura olimpica, da oggi riprenderà l'attività al Viola Park per conoscere il tecnico e i nuovi compagni. Visite mediche, test di rito e poi la strada verso il campo.

C'è curiosità per capire quale sarà l'impiego tattico dell'argentino dopo un finale in crescita dello scorso anno: 10 gol e 3 assist in tutto alla prima stagione sono un buon biglietto da visita. Nel 4-2-3-1 con Italiano si era resto protagonista sulla trequarti, ma anche con un cambio modulo può essere efficace. Per Palladino Beltran potrà essere alternativa a Kean oppure rifinitore proprio in un 4-2-3-1 già rodato, a seconda delle necessità. Insomma, un'arma affilata buona per tutti i sistemi di gioco. Non resta che sperimentare sul campo. Lo scrive Repubblica.