L’uomo copertina è sicuramente Beltran: terza rete consecutiva in campionato, quinta stagionale. Sono segnali importanti, che invece non ha dato Ikoné: clamoroso l’errore che avrebbe chiuso la gara. È un successo che vale doppio perché soprattutto mancavano tanti elementi importanti: oltre a Nico Gonzalez anche Bonaventura e Martinez Quarta. Ne è uscita una Fiorentina più compatta e ben lucida in difesa. Buon Natale. Lo scrive Repubblica.