Repubblica: Barone a Campi Bisenzio, stadio fuori Firenze torna di moda. Palazzo Vecchio chiederebbe il triplo...
Come riporta l'edizione odierna di Repubblica, torna di moda l'ipotesi Campi Bisenzio per il nuovo stadio della Fiorentina. Joe Barone, infatti, è tornato a Campi per approfondire nuovamente costi e t...
Come riporta l'edizione odierna di Repubblica, torna di moda l'ipotesi Campi Bisenzio per il nuovo stadio della Fiorentina. Joe Barone, infatti, è tornato a Campi per approfondire nuovamente costi e tempistiche relative alla realizzazione del nuovo impianto da 38 ettari in via Allende. Un fulmine a ciel sereno, nel bel mezzo della crisi sportiva viola, ma per quale motivo? Semplice: mentre a Palazzo Vecchio si apsetta la perizia vidimata per fare il prezzo dei terreni Mercafir, il problema diventa economico. Rocco Commisso, infatti, vorrebbe pagare l'intera area non più di 6 milioni di euro, mentre dal Comune filtrerebbero cifre triplicate. Abbastanza per aprire una nuova svolta nella vicenda.