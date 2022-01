Repubblica “bacchetta” Biraghi: “Primo tempo horror, manda in porta Joao e sbaglia il rigore”

La Repubblica oggi in edicola ha dato un 5 in pagella a Biraghi, è lui quello ad aver ottenuto il voto più basso. Ecco il commento: “Tanto perfetto col Genoa tanto impreciso a Cagliari. Primo tempo horror, manda in porta Joao Pedro con un assist assurdo e sbaglia il rigore che poteva portare la Fiorentina in vantaggio”.

