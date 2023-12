Repubblica, Arthur è l’orologio della Fiorentina. Futuro? Molto dipenderà dalla volontà del calciatore

Secondo Repubblica, Arthur è anche il calciatore viola che ha la percentuale più alta di passaggi completati con successo: 93% in campionato, 95% in Conference League. Anche a livello offensivo si nota il suo impatto: non calcia, non segna ma ha già realizzato 24 passaggi chiave per i propri compagni. Il secondo miglior viola dietro soltanto a Bonaventura (25). La sua importanza nella Fiorentina è sugli occhi di tutti.

È ancora presto per parlare del suo futuro: la Juventus paga i 6 milioni di ingaggio per il prestito e ne chiede 20 per il diritto di riscatto. Molto dipenderà dalla volontà del calciatore, che adesso pensa soltanto a tenersi su questi ritmi per trascinare la Fiorentina e riprendersi quel che alcune esperienze negative gli avevano tolto. Il tempo, d’altronde, è ancora nelle sue mani.