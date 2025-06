Repubblica annuncia: “Dodò ha deciso di lasciare la Fiorentina ma servono 30 milioni”

Negli ultimi mesi, Dodò ha lasciato intendere a più persone il suo desiderio di lasciare la Fiorentina a fine stagione, nonostante si fosse ben integrato a Firenze, al punto da sembrare quasi un “fiorentino acquisito”. Solo un anno fa parlava della volontà di chiudere la carriera in viola, ma qualcosa è cambiato: il brasiliano ha rifiutato due proposte di rinnovo senza nemmeno rispondere, manifestando insoddisfazione e voglia di cambiare aria, prima con gli amici, poi apertamente anche con i tifosi.

Diverse big europee hanno iniziato a interessarsi a lui. Il Barcellona è la destinazione che Dodò sogna, ma restano in corsa anche il Milan, la Juventus (inizialmente accantonata), e il Marsiglia di Roberto De Zerbi, suo ex allenatore allo Shakhtar. Tuttavia, la Fiorentina non è intenzionata a cederlo facilmente, considerando il giocatore centrale nel progetto tecnico, anche senza rinnovo, visto che il contratto scade solo nel 2027. Per questo, il club viola ha fatto sapere che solo un’offerta molto alta potrebbe sbloccare la situazione. Finora, però, nessuna proposta concreta è arrivata. La valutazione è chiara: serviranno circa 30 milioni di euro per convincere la società a lasciar partire uno dei suoi giocatori più importanti. Lo riporta Repubblica.