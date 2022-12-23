Repubblica, ancora guai in vista per la Juve: trovati pizzini con nomi e cifri del caso plusvalenze

Spuntano ancora dettagli sul caso plusvalenze nel quale la Juventus è invischiata. Sulla Repubblica, si parla anche di alcuni pizzini in cui venivano appuntati i nomi delle squadre, i giocatori da sca...

Spuntano ancora dettagli sul caso plusvalenze nel quale la Juventus è invischiata. Sulla Repubblica, si parla anche di alcuni pizzini in cui venivano appuntati i nomi delle squadre, i giocatori da scambiare e le cifre, con delle X nei giocatori da prendere. A riportarlo è La Repubblica che spiega come per la Procura Federale lo scambio di calciatori “sia preordinato solo esclusivamente con il fine di ottenere vantaggi economico/contabili, senza alcun rilievo di natura tecnica considerando che i calciatori da scambiare sono indicati da una X“. Il calciatore veniva individuato successivamente solo per una questione economica, con valore deciso a tavolino.

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