Repubblica, Amrabat in regia? Così non va, debutto dal 1′ insufficiente del marocchino

Oggi Repubblica parla di Sofyan Amrabat per la prima volta partito dal 1′ in questa stagione in regia. Aramu si oppone a lui, questa è stata la scelta di Zanetti. Tanta difficoltà sia nel trovare la posizione sia nell’alzare i ritmi. Il suo debutto è stato insufficiente, resta un esperimento.

