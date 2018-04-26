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Repubblica: "Aggrappati a Badelj. Il croato forza per esserci col Napoli, Pioli pensa anche a Valencic"

"Aggrappati a Badelj": è il titolo scelto questa mattina da La Repubblica, in vista della sfida al Napoli. Dopo l'infortunio occorso in nazionale, il centrocampista croato farà di tutto per esserci, c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 aprile 2018 09:50
Repubblica: "Aggrappati a Badelj. Il croato forza per esserci col Napoli, Pioli pensa anche a Valencic" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
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"Aggrappati a Badelj": è il titolo scelto questa mattina da La Repubblica, in vista della sfida al Napoli. Dopo l'infortunio occorso in nazionale, il centrocampista croato farà di tutto per esserci, complice anche un settore falcidiato dalle assenze di Dabo e Cristoforo. Oppure - l'ipotesi - l'alternativa sarebbe quella di chiamare in prima squadra qualche elemento della primavera, Valencic su tutti. Ma la differenza con Badelj, certo, non sarebbe poca.

 

 

 

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