Repubblica: "Aggrappati a Badelj. Il croato forza per esserci col Napoli, Pioli pensa anche a Valencic"

"Aggrappati a Badelj": è il titolo scelto questa mattina da La Repubblica, in vista della sfida al Napoli. Dopo l'infortunio occorso in nazionale, il centrocampista croato farà di tutto per esserci, c...

"Aggrappati a Badelj": è il titolo scelto questa mattina da La Repubblica, in vista della sfida al Napoli. Dopo l'infortunio occorso in nazionale, il centrocampista croato farà di tutto per esserci, complice anche un settore falcidiato dalle assenze di Dabo e Cristoforo. Oppure - l'ipotesi - l'alternativa sarebbe quella di chiamare in prima squadra qualche elemento della primavera, Valencic su tutti. Ma la differenza con Badelj, certo, non sarebbe poca.