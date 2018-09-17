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Repubblica: a Genova scocca l’ora di Pjaca, Pioli pensa al turnover

La Repubblica in edicola oggi si sofferma sulla prossima gara contro la Samp, con un articolo firmato da Benedetto Ferrara. “Pioli adesso pensa al turnover - si legge - ed a lanciare Pjaca. Il croato...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 settembre 2018 08:51
Repubblica: a Genova scocca l’ora di Pjaca, Pioli pensa al turnover -
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La Repubblica in edicola oggi si sofferma sulla prossima gara contro la Samp, con un articolo firmato da Benedetto Ferrara. “Pioli adesso pensa al turnover - si legge - ed a lanciare Pjaca. Il croato scalpita e, complice la non brillante prestazione di Eysseric a Napoli, potrebbe e dovrebbe trovare spazio. Il mister pensa, comunque, ad un turnover più generale, destinato a toccare tutti i reparti. Basterà per avere la meglio su una Samp in formissima?

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