Repubblica: “A Bove oggi o domani verrà impiantato un defibrillatore sottopelle”

La risonanza ha evidenziato una cicatrice in un'area del cuore

La risonanza avrebbe evidenziato un'area del cuore, il ventricolo sinistro, con una cicatrice. Questa potrebbe aver portato al malore. Adesso si cerca di capire come gestire al meglio Bove. Già oggi, o domani, potrebbe essere installato un defibrillatore cardiaco sottopelle. L'utilizzo di tale strumento segue le norme internazionali. I medici hanno analizzato il caso, e appunto, massimo domani, potrebbero eseguire l'operazione in anestesia locale per sistemare il defibrillatore. Lo scrive Repubblica.

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