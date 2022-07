Repubblica, 54 calciatori sono troppi la Fiorentina deve dare una sforbiciata 

Attualmente in rosa ci sono 54 calciatori (compresi i quattro aggregati dalla Primavera): -38% rispetto a tre anni fa. Non è stato un lavoro semplice e guardando le convocazioni per Moena si capisce il perché. Un esempio? Ci sarà Jacob Rasmussen, acquistato dai viola a fine gennaio 2019 per una cifra attorno ai 7 milioni. Rimasto in prestito all’Empoli e poi girato nelle ultime stagioni prima al Fussball Club Erzgebirge Aue (Germania) e poi al Vitesse (Olanda). Ha un contratto fino al 2024 ma difficilmente Italiano lo prenderà in considerazione. E che dire di Tofol Montiel arrivato nel 2018 per 2 milioni dal Maiorca (più 1 milione di commissione) e girato al Vitoria Setubal prima di tornare in viola, giocare 3’ (in due apparizioni) in campionato e segnare un’unica rete. Lo scrive Repubblica.

LEGGI ANCHE, TMW, ESPANYOL FORTE SU DRAGOWSKI. TROPPI GLI 8 MILIONI RICHIESTI DALLA FIORENTINA: IPOTESI SCAMBIO SECCO