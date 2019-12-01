REPORT MEDICO RIBERY, LESIONE AL COLLATERALE DI PRIMO GRADO. I TEMPI DI RECUPERO...
Questo il report medico della Fiorentina su Franck Ribery:"Il calciatore è stato sottoposto nel corso della mattinata odierna ad accertamenti diagnostici a seguito del trauma distorsivo contusivo occo...
Questo il report medico della Fiorentina su Franck Ribery:
"Il calciatore è stato sottoposto nel corso della mattinata odierna ad accertamenti diagnostici a seguito del trauma distorsivo contusivo occorso durante il primo tempo della gara di ieri. Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione di primo/secondo grado a carico del legamento collaterale mediale della caviglia destra.
Il calciatore ha già iniziato il protocollo terapeutico e le sue condizioni verrano rivalutate nei prossimi giorni."
Generalmente i tempi di recupero per questo tipo di infortunio sono di 2 settimane.