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REPORT MEDICO RIBERY, LESIONE AL COLLATERALE DI PRIMO GRADO. I TEMPI DI RECUPERO...

Questo il report medico della Fiorentina su Franck Ribery:"Il calciatore è stato sottoposto nel corso della mattinata odierna ad accertamenti diagnostici a seguito del trauma distorsivo contusivo occo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 dicembre 2019 14:15
REPORT MEDICO RIBERY, LESIONE AL COLLATERALE DI PRIMO GRADO. I TEMPI DI RECUPERO... - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Ribery
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Ribery
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Questo il report medico della Fiorentina su Franck Ribery:

"Il calciatore è stato sottoposto nel corso della mattinata odierna ad accertamenti diagnostici a seguito del trauma distorsivo contusivo occorso durante il primo tempo della gara di ieri. Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione di primo/secondo grado a carico del legamento collaterale mediale della caviglia destra.
Il calciatore ha già iniziato il protocollo terapeutico e le sue condizioni verrano rivalutate nei prossimi giorni."

Generalmente i tempi di recupero per questo tipo di infortunio sono di 2 settimane.

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