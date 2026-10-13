Report medico Mastantuono: Intervento al IV metacarpo della mano sinistra, col Como sarà in campo

Il giocatore viola ha avuto un trauma contusivo a Genova

La Fiorentina ha fatto un report medico dicendo che nel pomeriggio di oggi, il calciatore Franco Mastantuono è stato sottoposto a un intervento ambulatoriale di riduzione e sintesi della frattura del quarto metacarpo della mano sinistra, in seguito a un trauma contusivo riportato durante la gara di campionato tra Genoa e Fiorentina. Già da domani, il centrocampista riprenderà la regolare attività con il gruppo ed è confermata la sua completa disponibilità per il prossimo impegno di campionato contro il Como, in programma domenica.