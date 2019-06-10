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Report medico, lesione al collaterale per Biraghi alla vigilia di Grecia-Italia. Il comunicato ACF

Con un comunicato, apparso da poco sul media ufficiale viola, ACF comunica quanto segue merito degli esami svolti sul calciatore."ACF Fiorentina comunica che il calciatore Cristiano Biraghi, durante l...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 giugno 2019 14:26
Report medico, lesione al collaterale per Biraghi alla vigilia di Grecia-Italia. Il comunicato ACF - Biraghi, foto ACF Fiorentina
Biraghi, foto ACF Fiorentina
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Con un comunicato, apparso da poco sul media ufficiale viola, ACF comunica quanto segue merito degli esami svolti sul calciatore.
"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Cristiano Biraghi, durante l'allenamento di rifinitura del 7 Giugno svolto allo stadio di Atene pre Grecia-Italia,  in uno scontro di gioco ha riportato una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche a Firenze ed il processo di guarigione verrà monitorato nelle prossime settimane.

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