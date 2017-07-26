Report medico ACF, Badelj fuori anzitempo dall'allenamento, problemi al polpaccio per lui
Primo infortunio sul campo per la Fiorentina della nuova stagione, si è fatto male Milan Badelj. Il report medico della società viola
A cura di Redazione Labaroviola
26 luglio 2017 20:47
ACF Fiorentina comunica che il calciatore Milan Badelj ha interrotto la propria sessione d’allenamento a causa di un problema muscolare al polpaccio della gamba sinistra. Ulteriori arccertamenti saranno effettuati nei prossimi giorni al fine di valutare l’entità dell’infortunio.