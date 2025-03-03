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Report Kean: "Può riprendere ad allenarsi, positivi gli accertamenti a cui è stato sottoposto stamani"

Sul proprio sito ufficiale la Fiorentina ha dato degli aggiornamenti sulle condizioni di salute di Moise Kean, il calciatore può riprendere ad allenarsi, questo il comunicato:"ACF Fiorentina comunica...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 marzo 2025 11:24
Report Kean: "Può riprendere ad allenarsi, positivi gli accertamenti a cui è stato sottoposto stamani" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Sul proprio sito ufficiale la Fiorentina ha dato degli aggiornamenti sulle condizioni di salute di Moise Kean, il calciatore può riprendere ad allenarsi, questo il comunicato:

"ACF Fiorentina comunica che nella mattina di oggi il calciatore Moise Kean è stato sottoposto agli accertamenti clinici e strumentali programmati a seguito del trauma cranico occorso durante la gara di campionato Hellas Verona -Fiorentina. Visto l’esito positivo degli esami svolti il calciatore può riprendere la regolare attività agonistica."

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