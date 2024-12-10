Report Bove: l'operazione è andata a buon fine, nei prossimi giorni verrà dimesso

Il report medico della Fiorentina sulle condizioni di Bove

Edoardo Bove è stato operato questa mattina a Careggi, gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo rimovibile, l'operazione è andate bene, nei prossimi giorni lascerà l'ospedale. Ecco il comunicato ufficiale del club gigliato: "ACF Fiorentina comunica che l’operazione alla quale è stato sottoposto il calciatore Edoardo Bove è andata a buon fine. Edoardo ha contattato pochi minuti fa la Società e dalla sua viva voce il Club è stato informato che sta bene e che dovrà proseguire il percorso post operatorio prima di essere dimesso dall’ospedale nei prossimi giorni".

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