Nuovo report ACF su Borja Valero: "Sollecitati i legamenti della caviglia, attesa per i tempi di recupero"
Nuova attesa per i tempi di recupero di Borja Valero, non ci sono fratture
A cura di Redazione Labaroviola
16 agosto 2016 10:41
Questo il nuovo report medico della Fiorentina su Borja Valero dopo l'infortunio ricevuto a Valencia:
Nel pomeriggio di oggi l’atleta Borja Valero è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una sollecitazione del legamento collaterale esterno della caviglia destra, in assenza di lesioni ossee. Pertanto il calciatore proseguirà le terapie specifiche per il recupero dell’edema locale.