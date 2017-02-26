Report ACF: "Bernardeschi out con il Torino. Si trascina la distorsione alla caviglia da contro l'Udinese"
Bernardeschi non sarà della partita contro il Torino. Questo il report...
Durante la conferenza stampa di Paulo Sousa è emerso che Federico Bernardeschi non farà parte della compagine gigliata che scenderà in campo domani sera contro il Torino. Questo il report della Fiorentina in relazione alle condizioni del numero 10 viola:
"Si comunica che l'atleta Federico Bernardeschi non sarà disponile per la gara di domani a seguito del persistere della dolorabilita' alla caviglia sinistra, sede di trauma contusivo-distorsivo subito durante la gara contro l'udinese il 12 febbraio. La disponibilità dell'atleta alle successive gare già effettuate è stata resa possibile anche grazie ad infiltrazioni locali, che non possono però essere ulteriormente proseguite data la presenza di una sofferenza edematosa ossea significativa. L'atleta prosegue pertanto il percorso riabilitativo in funzione della disponibilità per la prossima gara."